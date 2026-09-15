Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında görev alan polis ekipleri, vatandaşlara yönelik güvenlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 950 vatandaşa çeşitli konularda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.
Şenlikler süresince Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
Ekipler; Hayat 112, 112 Acil İhbar Hattı, UYUMA ve KADES uygulamalarının yanı sıra iletişim yoluyla dolandırıcılık, SİBERAY, güvenli internet kullanımı, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ve genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirdi.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 950 vatandaşa ulaşılırken, güvenlik konularında farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Polis ekiplerinin şenlik alanındaki bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla, vatandaşların özellikle dolandırıcılık, uyuşturucuyla mücadele, siber güvenlik ve acil durumlarda kullanılabilecek uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı.