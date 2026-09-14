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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında görev yapan jandarma ekipleri, şenlikler boyunca geniş çaplı güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

Türkiye’nin farklı noktalarından çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliklerde güvenliğin sağlanması amacıyla 218 jandarma personeli sahada görev aldı. Ekipler tarafından şenlikler süresince şahıs ve araçlara yönelik kontroller aralıksız sürdürüldü.

Gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 412 şahıs ve 3 bin 159 araç sorgulanırken, ayrıca 2 bin 867 MPTS ve 3 bin 243 Karagöz sorgusu yapıldı.

Yoğun güvenlik uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şenlik alanı ve çevresinde gerçekleştirdiği kontrollerle programların güvenli bir ortamda sürdürülmesi için görev yaptı.