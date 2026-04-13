Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, akademik kadro ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Program, Prof. Dr. Murat Yurdakul’un açılış konuşmasıyla başladı. Yurdakul, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından sahne alan okul orkestrası, titizlikle hazırladıkları performansla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser boyunca sahneye çıkan solistler; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Sude Sıla Güllü, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Sevinçli ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Muhammet İlbey Başalan, sergiledikleri performanslarla dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Solistlere eşlik eden orkestra ekibinde ise Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Beria Paksoy, Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencileri Yusuf İslam Saydam ve Ali Muharrem Özkan ile İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri öğrencisi Seyed Pouya Abin yer aldı. Ekip, sahnedeki uyumları ve başarılı performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Müzik ve eğlence dolu anlara sahne olan etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.