Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesi, Gençlik Merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri başlıyor.

Oyun, hareket, düşünme ve değerleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlikler 2 dönem halinde gerçekleştirilecek. 1. dönem 19-24 Ocak tarihleri arasında 9-12 yaş grubu için 2. dönem ise 26-31 Ocak tarihleri arası 13-15 yaş grubu gençler için düzenlenecek.

Hafta boyunca sportif sokak oyunları, akıl ve zekâ etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve keyifli okuma saatleriyle dolu dolu bir program gençleri bekliyor.