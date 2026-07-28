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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz tatilini eğitimle değerlendiren öğrencilerle bir araya gelerek güvenlik konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Söğüt Gençlik Merkezi ile Söğüt Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören toplam 220 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, kişisel güvenlik ve siber güvenlik konularında bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulurken, trafik kurallarına uymanın önemi de anlatıldı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, güvenli bir toplumun bilinçli çocuklar, doğru bilgiler ve güçlü farkındalıkla inşa edileceğini belirterek, çocukların ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.