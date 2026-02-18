Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrulgazi Türbe alanı içerisinde bulunan ve önceki yıllarda Halime Hatun Mescidi olarak kullanılan yapının Söğüt Dijital Tarih Müzesi olarak düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları kapsamında ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı ile birlikte proje alanına ilişkin yer teslimi de firma yetkililerine yapıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un ev sahipliğinde yapılan toplantıya; ihaleyi alan firma yetkilileri, Bilecik Eskişehir Bursa Kalkınma Ajansı (BEBKA) temsilcileri ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt katıldı.

Toplantıda proje sunumu yapılarak müzenin konsepti, dijital içerik planlaması ve uygulama süreci değerlendirildi.

Söğüt’ün tarihi ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle buluşturacak bu proje ile ilçenin tarihinin daha etkili şekilde anlatılması ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.