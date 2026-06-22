Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Söğüt ilçesi için büyük önem taşıyan Söğüt–Bozüyük Karayolu Projesi kapsamında, ihaleyi üstlenen B Ergünler Yol Yapı Firmasının Proje Müdürü Murat Karamanoğlu, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, proje süreci ve yol yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı istişare gerçekleştirildi.
İlçenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, sürecin en verimli şekilde ilerlemesi temennisinde bulunuldu.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, nazik ziyaretlerinden dolayı Murat Karamanoğlu’na teşekkür ederek, Söğüt–Bozüyük Karayolu Projesi’nin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.