Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in Söğüt ilçesi için büyük önem taşıyan Söğüt–Bozüyük Karayolu Projesi kapsamında, ihaleyi üstlenen B Ergünler Yol Yapı Firmasının Proje Müdürü Murat Karamanoğlu, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

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‎Gerçekleştirilen ziyarette, proje süreci ve yol yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı istişare gerçekleştirildi.

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‎İlçenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, sürecin en verimli şekilde ilerlemesi temennisinde bulunuldu.

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‎Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, nazik ziyaretlerinden dolayı Murat Karamanoğlu’na teşekkür ederek, Söğüt–Bozüyük Karayolu Projesi’nin ilçeye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.