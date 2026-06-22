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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt Belediyesinde 44 yıl boyunca görev yapan ve uzun yıllar ilçeye hizmet eden Ertuğrul Aydıner, emekliliğe ayrıldı.

Ertuğrul Aydıner için Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve birim amirlerinin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Programda, uzun yıllar boyunca Söğüt Belediyesine sunduğu emek, gayret ve hizmetlerinden dolayı Başkan Ferhat Durgut tarafından Ertuğrul Aydıner’e teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Başkan Durgut, “Yıllar boyunca belediyemize sunduğu değerli hizmetlerden dolayı Ertuğrul Aydıner’e teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz.” dedi.