Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından Orhangazi Mahallesinde bulunan atıl alan, kapsamlı çalışmalar sonrasında Soğuksu Bahçesi olarak hizmete girdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda tamamlanan Soğuksu Bahçesi yeni cazibe noktalarından biri haline geldi.

Tesis vatandaşların karasu kenarında yeşil ve temiz bir ortamda vakit geçirebileceği bahçe, yemek ve kahvaltı imkanı da sunuyor.

Tamamlanan çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, atıl bir alanı daha halkın hizmetine sundukları için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Soğuksu Mahallesi ve Bilecik’in yeni dinlenme ve yaşam alanlarından birine daha sahip olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Belediye Başkanlığı olarak halkımıza yeşil ve güzel alanlar sunmaya devam ediyoruz. Soğuksu Mahallesi’nde bulunan ve atıl haldeki alanda ekiplerimiz yoğun ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Alandaki fiziki çalışmalar yanı sıra imalat ve peyzaj çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapıldı.’’ dedi.

SU KENARINDA KAHVALTI VE YEMEK İMKANI SUNULUYOR

Soğuksu Bahçesi’nin aynı zamanda kahvaltı ve yemek organizasyonları için de olanaklar sağladığını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Bahçemizde ağırladığımız konuklarımıza sunulacak reçel, salça ve diğer organik ürünler, kadın emekçilerimizin el emeğiyle yaptığı ürünler olacak. Bu açıdan da çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.