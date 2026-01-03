Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dermatoloji kliniklerinde "Kış Egzeması" (Asteatotik Egzema) tanısı konulan hasta sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle banyo alışkanlıkları ve yanlış kozmetik ürün seçimi, deri sağlığını tehdit eden temel unsurlar olarak kayıtlara geçti.

SICAK SU BARİYERİ YOK EDİYOR

Kış mevsiminde kuruyan cildi rahatlatmak amacıyla başvurulan yüksek ısılı sular, sanılanın aksine cildi daha fazla kuruttu.

Mayo Clinic dermatologlarından Dr. Lawrence E. Gibson, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, çok sıcak suyun cildin koruyucu yağ tabakasını tamamen soyduğunu ifade etti.

Gibson, suyun sıcaklığının vücut ısısına yakın tutulmasının deri bütünlüğü için hayati önem taşıdığını vurguladı.

YANLIŞ NEMLENDİRME İLTİHABI TETİKLEDİ

Piyasada bulunan ve yüksek oranda alkol ya da parfüm içeren nemlendiricilerin, bariyeri zayıflamış ciltlerde alerjik reaksiyonları artırdığı gözlemlendi. Harvard Medical School bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Kenneth Arndt, nemlendirici seçiminde "krem" formundan ziyade "merhem" (ointment) formundaki ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Arndt, su bazlı losyonların hızla buharlaşarak cildi daha savunmasız bıraktığına dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

British Journal of Dermatology’de yayımlanan güncel bir araştırma, kış aylarında ciltteki "filaggrin" adı verilen ve nem tutmaya yarayan proteinin seviyesinin %20 oranında düştüğünü ortaya koydu. Araştırma sonuçları, dışarıdaki kuru soğuk ile içerideki nemsiz kalorifer havası arasındaki keskin geçişin, deride mikro çatlaklar oluşturduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, banyodan hemen sonra (ilk 3 dakika içinde) cildin henüz nemliyken koruyucu bir tabaka ile mühürlenmesinin, egzemayı önlemede en etkili yöntem olduğunu dile getirdi.