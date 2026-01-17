Soğuk hava dalgası boyunca tüketimi artan Adana şalgamı, kendine has aroması sayesinde büyük ilgi görüyor. Ürün, Avrupa başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç edilerek ekonomik katkı sağlıyor. Artan talep, üretim süreçlerini hızlandırırken üreticilerin yoğun çalışmasını da beraberinde getiriyor.
Soğuk hava şalgamı uçurdu: Bağışıklık için gizli silah
Havaların soğumasıyla birlikte doğal antioksidan kaynağı şalgam suyuna olan talep arttı. Kış aylarında sofraların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan şalgam, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla öne çıkıyor.
Siyah havuç kullanılarak ve laktik asit fermantasyonu yöntemiyle hazırlanan şalgam, fermente bir içecek olması sayesinde vitamin, mineral ve yararlı bakteriler açısından zengin bir ürün olarak dikkat çekiyor. Yüksek antosiyanin içeriği bağışıklığı desteklerken, laktik asit ise sindirimi kolaylaştırıyor.
Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik ürünlere yönelim, şalgam talebini daha da artırıyor. Üretim sürecinde kalite standartlarına önem verilirken, doğal ve geleneksel yöntemler kullanılarak yüksek kalitede ürün elde ediliyor. Kaliteli hammaddelerle yapılan üretim, son ürünün lezzet ve fayda açısından beklentileri karşılamasını sağlıyor.
Pandemi döneminde de şalgama olan ilgi artmıştı. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan şalgam, hastalıklara karşı koruyucu etkisi ile öne çıkıyor.
Her öğünde tüketilmesi önerilen şalgam suyu, sofralardan eksik edilmemesi gereken sağlıklı içecekler arasında yer alıyor. Tüketicilere, her öğünün yanında şalgam suyunu tercih etmeleri tavsiye ediliyor.