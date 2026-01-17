Soğuk hava şalgamı uçurdu: Bağışıklık için gizli silah

Siyah havuç kullanılarak ve laktik asit fermantasyonu yöntemiyle hazırlanan şalgam, fermente bir içecek olması sayesinde vitamin, mineral ve yararlı bakteriler açısından zengin bir ürün olarak dikkat çekiyor. Yüksek antosiyanin içeriği bağışıklığı desteklerken, laktik asit ise sindirimi kolaylaştırıyor.