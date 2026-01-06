Doğal bitki çayları arasında en bilinenlerden biri olan ıhlamur, özellikle kış aylarında sıkça tercih ediliyor. Hoş aroması ve rahatlatıcı etkisiyle bilinen ıhlamur, geleneksel olarak birçok rahatsızlıkta destekleyici olarak kullanılıyor. İşte ıhlamurun faydaları ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler…
IHLAMURUN FAYDALARI
Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir
Ihlamur, terletici etkisi sayesinde vücudun rahatlamasına yardımcı olabilir. Boğazı yumuşatır ve nezle belirtilerinin hafiflemesine destek olur.
Boğaz ağrısını yatıştırır
Ihlamur çayı, boğazda oluşan tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir. Ilık şekilde tüketilmesi önerilir.
Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi vardır
Stresli ve yoğun günlerde içilen bir fincan ıhlamur, gevşemeye ve rahatlamaya katkı sağlayabilir.
Uyku kalitesini destekler
Akşam saatlerinde tüketilen ıhlamur çayı, sakinleştirici etkisi sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırabilir.
Sindirim sistemine destek olur
Hafif mide rahatsızlıklarında rahatlatıcı etkisiyle sindirimi destekleyebilir.
IHLAMUR NASIL TÜKETİLİR?
- Çiçek ve yaprakları sıcak (kaynar olmayan) suyla demlenerek çay şeklinde
- Bal ve limon eklenerek tatlandırılabilir
- Günde 1–2 fincan tüketilmesi genellikle yeterlidir