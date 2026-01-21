Kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren nezle ve grip vakalarına karşı koruma yöntemleri tartışılırken, bilim dünyası yönünü yeniden geleneksel sofralara çevirdi.

Yapılan son araştırmalar, bağışıklık sistemini güçlendirmenin anahtarının ilaç takviyelerinde değil, turşu ve tarhana gibi fermente ürünlerin içinde barınan canlı mikroorganizmalarda olduğunu ortaya koydu.

BAĞIRSAĞIN GÜCÜ BAĞIŞIKLIĞI BELİRLİYOR

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, 10 hafta boyunca düzenli olarak fermente gıda tüketen bireylerin vücudundaki inflamasyon (iltihaplanma) belirteçlerinin önemli ölçüde azaldığını saptadı.

Araştırma sonuçları, fermente gıdaların bağırsak mikrobiyotasındaki çeşitliliği artırarak bağışıklık hücrelerini patojenlere karşı daha dirençli hale getirdiğini doğruladı.

UZMANLARDAN "DOĞAL SAVUNMA" VURGUSU

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Teresa Fung, fermente gıdaların vücut için bir eğitim kampı işlevi gördüğünü belirtti.

Fung, "Tarhana ve turşu gibi ürünler, içerdikleri laktik asit bakterileri sayesinde bağırsağı bir kale duvarı gibi sağlamlaştırarak virüslerin kana karışmasını engelledi" şeklinde konuştu.

İngiliz beslenme genetiği uzmanı Profesör Tim Spector ise, bağırsak sağlığı ile solunum yolu enfeksiyonları arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekti.

Spector, "Probiyotik zengini bir diyetin, bağışıklık sisteminin T-hücrelerini aktive ederek üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azalttığı gözlemlendi. Kimyasal takviyeler yerine bu doğal 'canlı laboratuvarların' tüketilmesi, sürdürülebilir bir sağlık stratejisi olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

ECZANE RAFINDAN MUTFAĞA DÖNÜŞ

Bilimsel veriler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhananın içerdiği amino asitler ve vitamin kompleksleri ile doğal bir antibiyotik etkisi gösterdiğini işaret etti.

Uzmanlar, fermente sürecinden geçen bu gıdaların sadece birer besin değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini modüle eden biyolojik ajanlar olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, kış hastalıklarından korunmak isteyenlerin ilk durağının eczaneler değil, ev yapımı fermente ürünlerin bulunduğu mutfak kilerleri olması gerektiği sonucuna varıldı.