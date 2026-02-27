İzmir Kemalpaşa’da bulunan Temel Conta fabrikasında işçiler 445 gündür direnişlerini sürdürüyor.

Patronun sendikal haklarını tanımadığı için greve çıkan Petrol İş üyesi Temel Conta işçileri hakları için direnmeye devam ediyor.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, 445 gündür direnen Temel Conta işçilerini Temel Conta'nın Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi içindeki fabrikası önünde kurulan grev çadırında ziyaret etti.

'KADINLAR 8 MART'I YOKSULLUĞUN KISKACINDA KARŞILIYOR'

Evrensel'in haberine göre Gürkan işçilerin direnişinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Temel Conta direniş yerinde 8 Mart'a merhaba diyoruz. Kadınlar bu 8 Mart'ı da yoksulluğun, şiddetin, savaşın kıskacında karşılıyor. Bir avuç tekel, sermaye grupları emek sömürüsüyle, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını talanıyla semirirken işçilerin emekçilerin payına işsizlik, yoksulluk, işçi cinayetleri ve bozulan sağlıkları düşüyor. Kadın işçiler ise bu koşulların ağırlaşmış halini yaşıyor. Beslenemeyen çocuklar, ısıtılamayan evler, ödenemeyen kiraların yarattığı barınma sorunları, işyerlerinde ayrımcılık, ağır çalışma koşulları. Üstüne küfürler, hakaretler, cinsiyetçi aşağılamalar, tacizler, onur kırıcı muameleler. Çalışsın, çalışmasın tüm kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve karşılaştıkları muameleler benzer. Üstüne iktidarın uygulamalarının, tercih ettiği politikaların bir sonucu olarak bugün kadına yönelik şiddet vahşileşen katliamlarla birlikte her geçen gün yoğunlaşarak artıyor."

Kadın işçilerin en önde olduğu direnişlere vurgu yapan Gürkan, "Özak'tan Şık Makas'a, Temel Conta'dan Digel'e yüzlerce örneğiyle kadın işçilerin direnişlerinin değiştirme etkisini ve sonuçlarını gördük. Bu 8 Mart'ta da kadınlar yoksulluğa, savaşa ve şiddete karşı mücadelesini yükseldiği bir gün olacak ve kazanmanın yolunu açacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Bornova’da kurulu bulunan Temel Conta işyerinde çalışan işçiler Petrol-İş’e üye olmuşlardı. Kısa sürede Bakanlığa çoğunluk tespiti için başvuru yapıldı. 2023 yılı Ekim ayında Bakanlık tarafından verilen olumlu tespit kararına işverenin yaptığı itiraz nedeniyle başlayan hukuki süreç, 16 Ağustos 2024 tarihinde kesinleşmiş yetki kararı sendikanın lehine sonuçlandı.

Temel Conta işyerinde hukuki prosedürlerin de Petrol-İş lehine sona ermesiyle Ağustos ayında toplu pazarlık süreci resmi olarak başladı. Ancak işveren geçen 5 aylık süreçte sendikal hakları tanımadı.

İşçiler patronun tavrını uzlaşmaz bularak 10 Aralık 2024 tarihi itibariyle greve çıktı.