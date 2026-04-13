Kabak çorbası, taze kabakların çeşitli sebzeler, et suyu veya süt ile birleşerek püre haline getirilmesiyle hazırlanan oldukça hafif ve besleyici bir çorba türüdür. Vitamin ve mineral açısından zengin olan bu çorba, sindirimi kolaylaştırması ve düşük kalori değerine sahip olması nedeniyle diyet listelerinin en başında yer alır. İçeriğindeki lif yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar ve mideyi yormadan besler.

4 KİŞİLİK İDEAL KABAK ÇORBASI İÇİN MALZEME LİSTESİ

Tam ölçülü ve dört kişiye yetecek bir kabak çorbası hazırlamak için mutfağınızda şu malzemelerin bulunması gerekir:

Dört adet orta boy taze kabak

Bir adet kuru soğan

Bir adet patates veya iki yemek kaşığı un

İki diş sarımsak

Bir su bardağı süt veya yarım paket krema

Beş su bardağı sıcak su veya tercihen tavuk suyu

Üç yemek kaşığı zeytinyağı veya bir yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam taze dereotu

Tuz, karabiber ve çok az miktarda muskat rendesi

ÇORBANIN TEMELİ: DOĞRU KABAK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

İyi bir çorbanın sırrı taze malzemeden geçer. Kabak tercihi yaparken kabukları parlak, sert ve ince olanları seçmeye özen göstermelisiniz. Çok büyük ve kartlaşmış kabaklar çekirdekli olacağı için çorbanın dokusunu bozabilir. Mümkünse koyu yeşil ve taze sakız kabakları tercih edilmelidir. Kabağın taze olup olmadığını anlamak için sap kısmına bakabilirsiniz; eğer sapı kurumuşsa kabak tazeliğini yitirmeye başlamış demektir.

PÜRÜZSÜZ BİR DOKU İÇİN KABAKLAR NASIL EZİLMELİ?

Kabak çorbasının en belirgin özelliği ipeksi ve pürüzsüz bir kıvama sahip olmasıdır. Kabaklar tamamen yumuşayana kadar haşlandıktan sonra ezme işlemine geçilir. Modern mutfaklarda en yaygın yöntem blender kullanmaktır. Ancak blender kullanırken çorbanın içinde hiç parça kalmadığından emin olmalısınız. Eğer daha geleneksel ve yoğun bir doku istiyorsanız, haşlanan kabakları ince gözenekli bir süzgeçten kaşık yardımıyla bastırarak geçirebilirsiniz. Bu yöntem çorbanın kıvamını daha kıymetli kılar.

KIVAMINDA KABAK ÇORBASI İÇİN PİŞİRME PÜF NOKTALARI

Kıvamlı bir çorba elde etmek için sebzeleri haşlamadan önce mutlaka soğan ve sarımsak ile sotelemelisiniz. Bu işlem sebzelerin aromasının yağa geçmesini sağlar. Çorbanın bağlayıcılığını artırmak için içine ekleyeceğiniz bir adet küçük patates, un kullanmanıza gerek kalmadan doğal bir yoğunluk sağlar. Süt veya krema ekleyecekseniz, çorbanın kesilmemesi için eklemeden önce çorbanın suyundan bir miktar alıp sütün sıcaklığını dengelemeniz yani ılıştırma yapmanız kritik bir adımdır.

Çorbanızı servis etmeden hemen önce içine ekleyeceğiniz ince kıyılmış taze dereotu, kabağın en yakın dostudur ve harika bir aroma sağlar. Ayrıca servis sırasında üzerine tereyağında yakılmış pul biber veya kruton ekmekler ekleyerek hem görseli hem de lezzeti zenginleştirebilirsiniz. Eğer daha ferah bir tat isterseniz servis aşamasında birkaç damla limon suyu sıkmak çorbanın tadını dengeleyecektir.