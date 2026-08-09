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Geleneksel Türk mutfak kültürünün en vitaminli ve renkli tencere yemeklerinden biri olan havuçlu bezelye; taze veya dondurulmuş bezelye tanelerinin havuç, patates, soğan ve sarımsak gibi kök sebzelerle bir araya getirilerek zeytinyağı veya tereyağı eşliğinde pişirilmesiyle hazırlanan nefis bir yemektir.

Tatlımsı aromasıyla bilinen havuç ve bezelyenin uyumu, yemeğe sadece görsel bir zenginlik katmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek oranda A vitamini, C vitamini, lif ve bitkisel protein kazandırır. Etli veya etsiz olarak hazırlanabilen bu yemek, hem sıcak bir ana yemek hem de zeytinyağlı soğuk bir alternatif olarak sofralarda yerini alır.

4 KİŞİLİK HAVUÇLU BEZELYE İÇİN HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?

Tam ölçülü ve 4 kişilik bir aile için ideal porsiyonda havuçlu bezelye yemeği hazırlamak istiyorsanız mutfağınızda şu malzemeleri eksiksiz bulundurmanız gerekir:

500 gram bezelye: Taze ayıklanmış, dondurulmuş veya konserve bezelye tercih edebilirsiniz.

2 adet orta boy havuç: Küp küp doğranmış olması yemeğin estetiği açısından önemlidir.

1 adet orta boy patates: Havuçlarla aynı boyutta doğranmalıdır.

1 adet büyük boy kuru soğan: Yemeklik olarak ince ince kıyılmalıdır.

2 diş sarımsak: Yemeğe derinlik ve hoş bir aroma katması için eklenir.

1 yemek kaşığı domates salçası: Arzuya göre yarım yemek kaşığı biber salçası ile karıştırılabilir.

1 adet olgun domates: Rendelenmiş olarak salçanın sertliğini yumuşatır.

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı: İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı tereyağı da ilave edilebilir.

1 tatlı kaşığı toz şeker: Bezelye ve havucun doğal tatlılığını ortaya çıkarır.

1 tatlı kaşığı tuz: Damak zevkine göre ayarlanabilir.

2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu: Yemeğin pişme suyunu oluşturur.

Bezelyeyi kaç dakika haşlamalı?

Bezelyenin türü, haşlama süresini doğrudan etkileyen en temel faktördür. Bezelyeleri ideal yumuşaklığa ulaştırırken canlı yeşil rengini kaybettirmemek için şu sürelere dikkat edilmelidir:

Taze bezelyeler: Bahar aylarında taze olarak alınan ve ayıklanan bezelyeler ön haşlama işleminde yaklaşık 10 ile 12 dakika kadar haşlanmalıdır.

Dondurulmuş bezelyeler: Derin dondurucudan çıkarılan bezelyeler halihazırda şoklandığı için ön haşlama gerektirmez. Doğrudan yemeğe eklenebilir veya sadece 3 ile 5 dakika kadar sıcak suda bekletilebilir.

Konserve bezelyeler: Önceden pişirilmiş oldukları için kesinlikle haşlanmamalıdır. Yemeğin pişmesine son 5 ile 7 dakika kala tencereye eklenmesi dağılmalarını önler.

Kuru bezelyeler: Akşamdan ıslatılmış kuru bezelyeler ise yaklaşık 20 ile 25 dakika kadar haşlanmalıdır.

HAVUÇLU BEZELYE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Harika bir kıvam, canlı bir görünüm ve unutulmaz bir lezzet yakalamak için dikkat edilmesi gereken başlıca püf noktaları şunlardır:

Buzlu su şoku: Taze bezelyeleri haşladıktan hemen sonra kaynar sudan alıp buzlu suya atmak, klorofil yapısını koruyarak bezelyelerin canlı yeşil rengini muhafaza etmesini sağlar.

Sebzeleri sırayla sotelenmek: Pişme süreleri farklı olduğu için önce soğan ve sarımsağı, ardından sert yapılı havucu sotelemelisiniz. Patates ve bezelye daha çabuk piştiği için tencereye sonradan dahil edilmelidir.

Toz şeker dokunuşu: Zeytinyağlı sebze yemeklerinin olmazsa olmazı olan bir tutam veya bir tatlı kaşığı toz şeker, salçanın asiditesini kırarak yemeğin lezzet dengesini kurar.

Kısık ateşte pişirme: Yüksek ateş sebzelerin dışını ezip içini sert bırakabilir. Yemeği kapağı kapalı olarak kısık ateşte ağır ağır pişirmek lezzetlerin bütünleşmesini sağlar.

Dereotu İle dokunuş: Tencereyi ocaktan almadan hemen önce veya servis esnasında üzerine kıyılmış taze dereotu eklemek lezzeti iki katına çıkarır.

HAVUÇLU BEZELYEYE HANGİ BAHARATLAR KONULMALI?

Havuçlu bezelye yemeği, sebzelerin kendi baskın lezzetini ön plana çıkaran hafif bir yemektir. Bu nedenle baharat kullanımı dengeli olmalıdır. Yemeğe çok yakışan başlıca baharatlar şunlardır:

Karabiber: Yemeğin salçalı ve zeytinyağlı sosuna hafif bir acılık ve derinlik katar, yarım çay kaşığı kullanımı idealdir.

Kırmızı toz biber veya pul biber: Yemeğe hem tatlı bir renk hem de hafif bir aromatik acılık verir, özellikle tatlı toz kırmızı biber çok yakışır.

Kimyon: Baklagil ve sebze yemeklerinde oluşan gazı alması ve hazmı kolaylaştırması için çay kaşığının ucuyla eklenmesi tavsiye edilir.

Kuru nane: Özellikle zeytinyağlı ve ılık servis edilecek bezelye yemeklerine ferahlatıcı bir aroma katar.

Kaya tuzu: Malzemelerin lezzetini ortaya çıkarmak için damak tadınıza uygun miktarda eklenmelidir.