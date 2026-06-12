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Kaynak: Haber Merkezi

@mezzelerim Instagram sayfasının paylaştığı burger sos tarifi dikkat çekti. İşte hamburgerinizi lezzet patlamasına dönüştürecek o sos...

BURGER SOSU İÇİN:

▪️ 2 yemek kaşığı karamelize soğan

▪️ 3 yemek kaşığı mayonez

▪️ 1 yemek kaşığı ketçap

▪️ 1 tatlı kaşığı hardal

▪️ 1 adet kornişon turşu (çok ince doğranmış)

▪️ 1 çay kaşığı paprika (toz kırmızı biber)

▪️ 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

SOSUN HAZIRLANIŞI:

▪️ Karamelize soğanı ince ince doğrayın.

▪️ Bir kasede mayonez, ketçap ve hardalı karıştırın.

▪️ Turşu ve karamelize soğanı ekleyin.

▪️ Paprika ve karabiberi ilave edip iyice karıştırın.

▪️ Servis öncesi 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.

▪️ Burger ekmeğinin her iki yüzeyine sürerek servis edin.

KARAMELİZE SOĞAN İÇİN:

▪️ 2 adet orta boy kuru soğan

▪️ 1 yemek kaşığı tereyağı

▪️ 1 yemek kaşığı sıvı yağ

▪️ 1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

KARAMELİZE SOĞAN YAPIMI:

▪️ Soğanları ince yarım ay şeklinde doğrayın.

▪️ Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın.

▪️ Soğanları ekleyip orta-kısık ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.

▪️ İsterseniz şekeri ekleyin ve karıştırın.

▪️ Yaklaşık 20-25 dakika boyunca ara ara karıştırarak koyu altın rengini alana kadar pişirin.

▪️ Soğanlar yumuşayıp karamel rengini aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.