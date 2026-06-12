@mezzelerim Instagram sayfasının paylaştığı burger sos tarifi dikkat çekti. İşte hamburgerinizi lezzet patlamasına dönüştürecek o sos...
BURGER SOSU İÇİN:
▪️ 2 yemek kaşığı karamelize soğan
▪️ 3 yemek kaşığı mayonez
▪️ 1 yemek kaşığı ketçap
▪️ 1 tatlı kaşığı hardal
▪️ 1 adet kornişon turşu (çok ince doğranmış)
▪️ 1 çay kaşığı paprika (toz kırmızı biber)
▪️ 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
SOSUN HAZIRLANIŞI:
▪️ Karamelize soğanı ince ince doğrayın.
▪️ Bir kasede mayonez, ketçap ve hardalı karıştırın.
▪️ Turşu ve karamelize soğanı ekleyin.
▪️ Paprika ve karabiberi ilave edip iyice karıştırın.
▪️ Servis öncesi 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.
▪️ Burger ekmeğinin her iki yüzeyine sürerek servis edin.
KARAMELİZE SOĞAN İÇİN:
▪️ 2 adet orta boy kuru soğan
▪️ 1 yemek kaşığı tereyağı
▪️ 1 yemek kaşığı sıvı yağ
▪️ 1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
KARAMELİZE SOĞAN YAPIMI:
▪️ Soğanları ince yarım ay şeklinde doğrayın.
▪️ Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın.
▪️ Soğanları ekleyip orta-kısık ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.
▪️ İsterseniz şekeri ekleyin ve karıştırın.
▪️ Yaklaşık 20-25 dakika boyunca ara ara karıştırarak koyu altın rengini alana kadar pişirin.
▪️ Soğanlar yumuşayıp karamel rengini aldığında ocaktan alın ve soğumaya bırakın.