Haziran-Ağustos döneminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde pazar ve manav tezgahları, yaz aylarının ferahlatıcı lezzetleriyle şenlendi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlar, gazlı ve yapay şekerli içecekler yerine, vücudun su dengesini koruyan ve bağışıklık sistemini destekleyen doğal yaz meyvelerinin tüketilmesini öneriyor.

İşte bu yaz sıvı ihtiyacınızı karşılayacak ve lif alımınızı artıracak en popüler yaz meyvelerinin haritası:

Sıvı Kaybına Karşı "Karpuz ve Kavun" İkilisi

Yaz aylarının vazgeçilmez simgelerinden biri olan karpuz, yüzde 90'ı aşan su oranı ve lifli yapısıyla serinliğin ilk adresi oluyor. Karpuzun yanı sıra yoğun aroması ve büyüleyici kokusuyla sıcak günlerin kurtarıcısı olan kavun da kahvaltıların ve akşam sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

CİLT DOSTU VE VİTAMİN DEPOSU MEYVELER

Bol sulu yapılarıyla bilinen şeftali ve nektarin, içerdikleri A ve C vitaminleri sayesinde yaz güneşi altında cildin korunmasına yardımcı oluyor. Yazın ilk aylarında pazar tezgahlarında sıkça görülen yüksek lifli ve potasyum zengini kayısı ile tatlı krizlerini en sağlıklı şekilde bastıran lif kaynağı incir ise yaz sonuna doğru ağırlığını hissettiriyor.

MAYHOŞ LEZZETLER VE GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR

Kiraz & Vişne: Güçlü birer antioksidan deposu olan bu ikili, lifli yapılarıyla hem tatlı hem de hafif mayhoş seçenekler sunuyor.

Erik: Mevsimin ilk aylarında yeşil can eriği ile başlayan serüven, yaz ortasından itibaren yerini mor mürdüm eriklerine bırakıyor.

Üzüm: Çekirdekli ve çekirdeksiz çeşitleriyle sıcak günlerin en önemli doğal enerji kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Orman Meyveleri: Çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi küçük taneli lezzetler, içerdikleri yoğun antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı en üst seviyede destekliyor.

"MEVSİMİNDE VE TAZE TÜKETİN"

Sağlık otoriteleri, yaz meyvelerinin sağlığa olan faydalarından maksimum düzeyde yararlanabilmek için tüm bu lezzetlerin tam mevsiminde ve taze olarak tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor. Sıcak havalarda artan sıvı kaybını önlemek ve sindirim sistemini düzenleyen lif alımını artırmak için günlük beslenme rutinine bu meyvelerin dahil edilmesi tavsiye ediliyor.