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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Verilere göre haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 arttı. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,7 yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 18,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi yüzde 0,3 arttı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 232 BİN TONU AŞTI

Tavuk eti üretiminde aylık bazda da dikkat çekici bir artış yaşandı.

Mayısta 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, haziranda yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 tona çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi ise aylık bazda sınırlı geriledi. Mayısta 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan yumurta üretimi, haziranda yüzde 1 azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.

TİCARİ SÜT ÜRETİMİ 1 MİLYON TONA YAKLAŞTI

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı da haziranda yıllık bazda arttı.

Haziranda toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 995 bin 463 tona ulaştı.

Ocak-haziran döneminde ise ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Ancak aylık bazda süt toplama miktarında düşüş görüldü. Mayısta 1 milyon 22 bin 587 ton olan miktar, haziranda yüzde 2,7 azaldı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 11,7 ARTTI

Haziranda süt ve süt ürünlerinin üretiminde de yıllık bazda artış kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

İnek peyniri üretimi: yüzde 8,5 arttı

Ayran ve kefir üretimi: yüzde 11,4 arttı

Yoğurt üretimi: yüzde 14,1 arttı

İçme sütü üretimi: yüzde 11,7 arttı

Tereyağı ve sadeyağ üretimi: yüzde 11,8 arttı

Böylece süt ürünlerinin tamamında yıllık bazda artış görüldü.

İÇME SÜTÜNDE AYLIK ÜRETİM GERİLEDİ

Yıllık artışa karşın içme sütü üretiminde aylık bazda düşüş yaşandı.

Mayısta 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi, haziranda yüzde 11,2 azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise içme sütü üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE SÜT ÜRÜNLERİNDE SON DURUM

Yılın ilk 6 ayında süt ve süt ürünleri üretiminde yıllık değişimler şöyle gerçekleşti:

İnek peyniri: yüzde 3,7 artış

Ayran ve kefir: yüzde 9,4 artış

Yoğurt: yüzde 9,4 artış

İçme sütü: yüzde 9,5 artış

Tereyağı ve sadeyağ: yüzde 2,5 azalış

TÜİK verileri, haziran ayında kümes hayvancılığı ve süt sektöründe özellikle yumurta, tavuk eti ve süt ürünleri üretiminde yıllık bazda artış yaşandığını ortaya koydu.