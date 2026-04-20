Sofralardaki doğal tehlikelere dikkat!
Doğal olduğu için sofralarda çokça tercih edilen, temel besin olarak tüketilen gıdaların kimilerinin dikkatli tüketilmesi gerekiyor.
Yüksek ateşe maruz kalan sızma zeytinyağı yanabiliyor.
Faydasını yitirebilen bu yağ, damar sertliğine neden olabiliyor ve kanserojen maddeye dönüşüyor.
Kaya tuzunun aşırı tüketimi durumunda ise damar duvarı kalınlaşıyor. Bu durum yüksek tansiyonun en çok görülen sebepleri arasında yer alıyor.
Meyan kökü ve diğer kimi bitki çaylarının da aşırı tüketimi, potasyum kaybı yaratıyor.
Tansiyon yükselmesi ve bozuk kalp ritmine yol açıyor.
Ceviz, fındık ve fıstık ise kalp dostu olmanın yanı sıra aflatoksin içeriyor.
Bu yemişler, nemli ortamda küflenip tüketilirse damar yapısında kronik iltihaplanmaya, karaciğer hasarına ve kalp krizine yol açıyor.