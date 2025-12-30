Dünya genelinde demans vakaları hızla artarken, beslenme alışkanlıkları ve beyin sağlığı arasındaki ilişkiye dair yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

Sonuçları tıp dünyasında geniş yankı uyandıran araştırmada, peynir ve krema gibi yüksek yağlı süt ürünlerinin demans riskini düşürebileceği kaydedildi.

DÜŞÜK BİLİŞSEL GERİLEME İLE PEYNİR ARASINDAKİ BAĞ

Araştırma kapsamında binlerce katılımcının beslenme verileri ve nörolojik sağlık durumları uzun vadeli olarak incelendi. Elde edilen bulgular, özellikle olgunlaştırılmış peynir tüketen bireylerde hafıza kaybı ve bilişsel fonksiyon bozukluklarının, bu gıdaları tüketmeyenlere oranla daha seyrek görüldüğünü kanıtladı. Süt yağlarının beyindeki sinir kılıflarını destekleyebileceği hipotezi, çalışmanın merkezinde yer aldı.

YABANCI UZMANLAR NE DEDİ?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Iowa State Üniversitesi'nden Dr. Auriel Willette, beslenmenin Alzheimer üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çekti. Willette, "Elde ettiğimiz veriler, sorumlu bir şekilde tüketilen peynirin, ileri yaşlarda ortaya çıkan bilişsel sorunlara karşı kalkan görevi görebileceğini gösterdi," ifadelerini kullandı.

Araştırmanın bir diğer önemli ismi olan Nörobilim Uzmanı Dr. Brandon Klinedinst ise bulguların gıda-beyin etkileşimi açısından devrim niteliğinde olduğunu belirtti. Klinedinst, "Peynir sadece bir gıda değil, aynı zamanda beyin sağlığını destekleyen karmaşık bir biyolojik yapı sunuyor. Ancak bu, sınırsız tüketim anlamına gelmemeli," şeklinde konuştu.

DİKKATLİ YORUMLANMASI GEREKEN BİR SONUÇ

Bulgular peynir tutkunları için sevindirici olsa da uzman heyeti, sonuçların "mucizevi bir tedavi" olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Araştırma raporunda, peynirin içindeki kalsiyum, protein ve belirli yağ asitlerinin birleşik etkisinin bu korumayı sağladığı ancak aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler riskleri tetikleyebileceği not edildi.