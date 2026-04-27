CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda enflasyonundaki artışın beraberinde ciddi bir denetim zafiyeti ve sahtecilik dalgası getirdiğine dikkat çekti. Gürer, 2026 yılının ilk dört ayında yapılan denetimlerde 207 ürünün taklit ve tağşişli (hileli) olduğunun saptandığını belirterek, "Mutfaktaki yangın sadece cepleri yakmıyor, fırsatçılıkla birleşince halk sağlığını da tehdit ediyor" dedi.

Yüksek üretim maliyetleri ve düşen alım gücü nedeniyle vatandaşın ucuz ürüne yönelmek zorunda kaldığını ifade eden Gürer, bu durumun merdiven altı üretim için uygun bir pazar oluşturduğunu vurguladı. Özellikle temel gıda maddelerindeki hilelerin boyutuna değinen Gürer, tereyağına bitkisel yağ, yoğurda nişasta ve bala sahte içeriklerin karıştırıldığını; zeytinyağında ise düşük kaliteli tohum yağlarının kullanıldığının denetimlerle belgelendiğini söyledi.

"DANA ETİ DİYE SAKATAT VE KANATLI ETİ SATILIYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listelerdeki çarpıcı detaylara işaret eden CHP'li Gürer, tüketiciyi yanıltan yöntemleri şu sözlerle eleştirdi:

"Vatandaş dana eti aldığını sanırken kıymalı pide harcında kalp, lahmacunda taşlık, sucukta ise kanatlı eti ile karşılaşıyor. Kebap harçlarına mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti karıştırılıyor. Binlerce dürüst esnafımız olsa da haksız kazanç peşinde koşanların varlığı güvenilir gıdaya erişimi imkansız kılıyor."

SADECE İFŞA YETMEZ: CAYDIRICI YAPTIRIM ŞART

Tespit edilen 207 uygunsuzluğun münferit bir olay değil, sistematik bir sorun olduğunun altını çizen Gürer, sadece firmaları teşhir etmenin yeterli olmadığını savundu. Çözüm için laboratuvar kapasitelerinin artırılması ve kamusal denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirten Gürer, şu önerilerde bulundu:

Hileli üretim yapanlara yönelik yaptırımlar çok daha caydırıcı hale getirilmeli.

Girdi maliyetleri düşürülerek dürüst üreticinin rekabet gücü korunmalı.

Tüketicinin hem uygun fiyatlı hem de sağlıklı gıdaya erişimi devlet politikasıyla desteklenmeli.

Sadece ifşa listeleriyle yetinilmeyip, düzenli izleme ve ağır cezai işlemler uygulanmalı