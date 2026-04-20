İklim değişikliği sadece havayı değil, tabağımızdaki yemeğin tadını ve genetiğini de değiştiriyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Hasan Karav, artan sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle tarımda "optimum bölge" kavramının tarih olduğunu belirtti. Karav’a göre, bir zamanlar bir ürün için cennet olan bölgeler, artık o ürünün yetişemeyeceği çorak topraklara dönüşüyor.

"ESKİ TADI BULAMAYACAĞIZ"

Karav, üreticilerin artık "en lezzetli" olanı değil, "en dirençli" olanı seçmek zorunda kaldığını ifade ederek acı bir gerçeği paylaştı:

"Artık daha dirençli türlere yöneldiğimiz için seçeneklerimiz daralıyor. Lezzet artık birinci kriter olmaktan çıktı, öncelik dayanıklılıkta. Bu yüzden meyve ve sebzelerde o eski tadı artık bulamıyoruz."

KURTARICI: YERLİ VE ATA TOHUMLARI

Geleceğin dünyasında gıda güvenliğini sağlamanın yolunun yerli genetik kaynaklardan geçtiğini vurgulayan Karav, Türkiye’nin ata tohumu mirasının en büyük silahımız olduğunu söyledi. Kendi teknolojimizle geleceğin sert koşullarına uygun üretim planlaması yapmanın hayati önem taşıdığını hatırlattı.

Klasik protein kaynaklarının (et ve süt ürünleri gibi) sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesi, bilim dünyasını alternatif arayışlara itti. Karav, gelecekte bizi bekleyen yeni gıda kaynaklarını şöyle özetledi:

Yosun Kökenli Proteinler: Denizlerden gelen yeni besin kaynakları sofralara entegre edilecek.

Üretim süreçlerinde açığa çıkan atıklardan protein izole edilerek gıda zincirine geri kazandırılacak.

Daha önce protein kaynağı olarak görülmeyen bitkiler, temel besin maddesi haline gelecek.