Pendik'te şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 kişi yaralandı.
Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Eczanede hasar meydana gelirken, ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.