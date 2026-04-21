Anasayfa Yaşam Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş

Amasya’da bir akaryakıt istasyonundaki ücretsiz sıcak duş görenleri şaşkına çevirse de uzun yol şoförleri için bulunmaz bir hizmet noktası oluyor.

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 1

Amasya – Suluova karayolunda akaryakıt ürünlerinin fiyat tarifesinin yer aldığı pano sıradışı bir uygulamaya davetiye çıkarıyor. Gece, gündüz fark edilebilen ‘ücretsiz sıcak duş’ yazısını gören şaşırıp kalıyor. Merak edenler istasyondaki 2 duş kabiniyle karşılaşıyor. Duş yapan sürücülere çay da ikram ediliyor.

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 2

Uzun yollarda direksiyon sallayan tır ve kamyon şoförlerinin yaşadığı mağduriyeti gözlemlemesi sonrası 5 yıl önce başlattığı ücretsiz uygulamayı sürdürdüğünü belirten akaryakıt istasyonu sahibi Adnan Öksüz, "Şoför arkadaşlarımız günler boyunca duş alma imkanı bulamıyor. Uzun yollarda dinlenemiyor. Müşterimiz olsun, olmasın herkes sıcak duş alabilir. Şampuanı, havlusu da bizden. Dua etsinler yeter" dedi.

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 3

Tabelasındaki yazıyı ilk gördüğünde şaşırdığı istasyona yolu düştükçe uğrayıp duş aldığını anlatan tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, "Gelene, geçene tavsiye ediyorum. Geldiğimiz zaman bizlerde hijyenik ortamda duş alıp istirahat ettikten sonra yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 4

Duş kabinlerinin aktif şekilde kullanıldığına değinen Arif Davulcu da, "İnşallah örnek olur. Diğer alanlarda da böyle çalışmalar olur. Vatandaşlar mutlu. İşletmeyi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 5
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 6
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 7
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 8
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 9
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 10
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 11
Şoförlerin yoldaki vahası: Akaryakıt istasyonundan ücretsiz sıcak duş - Resim: 12
Kaynak: İHA
