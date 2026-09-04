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Kaynak: AA

Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Soçi şehrine yönelik İHA saldırısında birkaç binanın hasar gördüğü kaydedilirken, "Petrol deposunda da yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 490 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde imha edildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 40'a yakın İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.