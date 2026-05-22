Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde sobayı yakmak için kullanılan benzin faciaya neden oldu. Kirazlı köyünde meydana gelen olayda, benzin bidonunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre S.Y., sobayı tutuşturmak amacıyla bidondaki benzini kullanmak istedi. Bu sırada benzin aniden parladı ve bidonda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde bulunan 4 kişinin vücudunda çeşitli yanıklar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.