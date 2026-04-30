Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K.’ye ait iş yerinde bulunan 22 yaşındaki H.A.K., içerideki sobayı yakmaya çalıştığı esnada hızlandırıcı olarak tiner kullandı.

Sobaya dökülen tinerin bir anda parlamasıyla birlikte genç adam alevler içerisinde kaldı. Parlamanın etkisiyle iş yerinde de yangın çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.A.K., vücudundaki yanıkların derinliği ve hayati tehlikesi nedeniyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, emniyet güçleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.