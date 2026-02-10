Denizli'de Babadağ ilçesinde Gülten(63)-Yaşar Karaoğlan (65) çiftinden haber alamayan yakınları,ekipleri aradı. Eve giren ekipler Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar Karaoğlan'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Gülten Karaoğlan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi. Karaoğlan çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Öte yandan yetkililer sık sık lodos rüzgarı nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği belirtilerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.