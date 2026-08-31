İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yürütülen Smyrna Agorası kazıları, antik kentin köklü geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Kazı ekibinin 150 metrelik bölümünü takip ettiği 2 bin yıllık antik su kanalının, Roma döneminde kentin aşağı mahallelerine su taşımak için kullanıldığı ve günümüzde halen aktif olarak aktığı belirtildi.
Smyrna Agorası'nda 2 bin yıldır akan gizemli su kaynağı ve yeni mekanlar bulundu
İzmir'in tarihi kent merkezinde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma döneminde inşa edilen ve 2 bin yıldır kesintisiz akmaya devam eden antik bir su kanalı tespit edildi.Kaynak: Diğer
2 BİN YILDIR AKAN SUYUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Sistem ve su kaynağı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, pınarlarla bağlantılı çalışan bu kanalların kentin su ihtiyacını karşıladığını belirterek şunları söyledi:
"Yaklaşık 2 bin yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. Kaynağı henüz tespit edemedik. Hemen güneyimizde Namazgah Hamamı var. Orada bir pınarın olabileceğini değerlendiriyoruz. Suyun yaklaşık 150 metrelik bir yolculukla Smyrna Agorası’na ulaştığını görüyoruz."
TOPRAĞIN ALTINDAN ÜÇ YENİ MEKAN VE DUVAR RESİMLERİ ÇIKTI
Yürütülen çalışmalarda, iki tanesi mozaik, bir tanesi ise mermer tabanlı döşemeden oluşan MS 5. ve 6. yüzyıllara (Geç Antik Çağ) ait üç yeni mekan keşfedildi. Efes’teki Yamaç Evleri ile benzerlik gösteren yapılarda, Agora ve Antik Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce hiç rastlanmayan duvar resimlerine ulaşıldı.
İlk defa bu tür duvar resimleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Ersoy, bu mekanların kentin Hristiyanlaşma ve Roma'nın ikiye bölünme sürecindeki dönüşümüne dair kritik veriler sunduğunu ifade etti. Kazı ekibinin bir sonraki hedefinin Osmanlı katmanlarının altındaki Hamam-Gymnasion yapısını incelemek olduğu aktarıldı.
AGORA'DAN KEMERALTI'NA UZANAN TİCARİ VE SOSYAL HAFIZA
Smyrna Agorası'nın İzmir'in tarihsel kimliğindeki yerine dikkat çeken Prof. Dr. Akın Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
"Buradaki sosyal, kültürel ve ticari hafıza yavaş yavaş Kemeraltı’na taşınıyor. Mekânın bir hafızası var. Bu hafıza bugün dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı’na ulaşıyor."
20 BİN KAPASİTELİ SMYRNA TİYATROSU GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
Kadifekale eteklerindeki 20 bin kişilik Smyrna Tiyatrosu'nu yeniden kente kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Ersoy, yerel yönetimin sağladığı desteğin arkeolojik mirası ortaya çıkarma hızını artırdığını dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Smyrna Agorası ve Tiyatrosu kazılarına 2025-2027 yılları için toplam 34,5 milyon liralık destekte bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: BirGün