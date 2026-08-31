Smyrna Agorası'nda 2 bin yıldır akan gizemli su kaynağı ve yeni mekanlar bulundu

TOPRAĞIN ALTINDAN ÜÇ YENİ MEKAN VE DUVAR RESİMLERİ ÇIKTI

Yürütülen çalışmalarda, iki tanesi mozaik, bir tanesi ise mermer tabanlı döşemeden oluşan MS 5. ve 6. yüzyıllara (Geç Antik Çağ) ait üç yeni mekan keşfedildi. Efes’teki Yamaç Evleri ile benzerlik gösteren yapılarda, Agora ve Antik Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce hiç rastlanmayan duvar resimlerine ulaşıldı.

İlk defa bu tür duvar resimleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Ersoy, bu mekanların kentin Hristiyanlaşma ve Roma'nın ikiye bölünme sürecindeki dönüşümüne dair kritik veriler sunduğunu ifade etti. Kazı ekibinin bir sonraki hedefinin Osmanlı katmanlarının altındaki Hamam-Gymnasion yapısını incelemek olduğu aktarıldı.