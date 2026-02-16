Bezalel Smotrich, Batı Kudüs’te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze Şeridi’ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Smotrich, Hamas’ın yok edilmesinin ardından bölgenin işgal edileceğini ve Yahudi göçünün başlayacağını iddia etti.

Gazze’nin İsrail’in bir parçası olduğunu öne süren Smotrich, bölgede İsrail yerleşimlerinin kurulacağını savunarak, “Yerleşimlerin olmadığı yerde güvenlik de olmaz.” dedi.

'HEDEFE ULAŞAMADIK' İTİRAFI

İsrail’in temel hedefinin Hamas’ı yok etmek ve Gazze’yi silahsızlandırmak olduğunu belirten Smotrich, bu amaçların henüz gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Smotrich, bundan sonraki süreçte Gazze’nin işgal edileceğini, askeri yönetim kurulacağını ve Filistinlilerin topraklarına el konularak Yahudi yerleşimleri inşa edileceğini savundu. Aşırı sağcı bakan, daha önceki açıklamalarında da benzer şekilde Gazze’de yerleşim kurulması çağrısı yapmıştı.