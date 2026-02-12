Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Smart Solar’da çalışan 260 işçinin başlattığı grev anlaşmayla sonuçlandı. Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde yürütülen ve 114 gün süren grev, tarafların toplu iş sözleşmesinde uzlaşmasıyla sona erdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, sürecin “kararlılık ve dayanışma içinde” yürütüldüğü belirtilerek sözleşmenin üyelerin onayıyla imzalandığı ifade edildi.

En düşük ücret 65 bin TL’ye çıktı

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere ortalama yüzde 50 oranında ücret artışı sağlandı. En düşük ücretin 65 bin TL’ye yükseltildiği belirtilirken, sosyal haklarda da iyileştirmeye gidildi.

Grev sürecinde işten çıkarılan 44 işçinin de işe iade edilmesi kararlaştırıldı.