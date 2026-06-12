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Gary Oldman’ın hayat verdiği Jackson Lamb karakterinin yeniden merkezde olacağı yeni sezon, 16 Eylül 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Toplam altı bölümden oluşacak sezon, haftalık yayın modeliyle ekrana gelecek ve final bölümü 21 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacak.

SLOUGH HOUSE EKİBİ BU KEZ HEDEFTE

Yeni sezonun hikâyesi, Slough House ajanlarını son derece tehlikeli bir oyunun içine sürüklüyor. MI5’in güçlü isimlerinden Diana Taverner’ın hamleleri, ekibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir intikam ve hesaplaşma zincirinin merkezine yerleştiriyor.

Paylaşılan ilk görüntüler, dizinin kendine özgü kara mizah tonunu koruduğunu gösterirken, bu kez risk seviyesinin çok daha yüksek olacağının sinyallerini veriyor. Jackson Lamb ve ekibi yalnızca dış tehditlerle mücadele etmeyecek; MI5 içerisindeki güç savaşlarının da ortasında kalacak. Üstelik bu kez avcı değil, av konumunda olacaklar.

İKİ ROMAN TEK SEZONDA UYARLANACAK

Çekimleri Ocak 2025’te başlayan ve Haziran 2025’te tamamlanan 6. sezon, Mick Herron’ın Slough House serisindeki iki farklı kitaptan uyarlanıyor. Yeni bölümlerin temelini yazarın Joe Country ve Slough House adlı romanları oluşturacak.

Bu tercih, dizinin önceki sezonlarından ayrılan önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Daha önce her sezon ağırlıklı olarak tek bir kitabı ekrana taşıyan yapım, ilk kez iki romanın hikâyesini tek sezonda bir araya getirecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU GERİ DÖNÜYOR

Gary Oldman’ın yanı sıra Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce ve Hugo Weaving yeni sezonda yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Kadronun yeni isimlerinden biri ise son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Lenny Rush olacak. Paylaşılan ilk görseller, yeni karakterlerin hikâyedeki rolüne ve giderek büyüyen tehdidin boyutuna dair ipuçları sunuyor.

KAMERA ARKASINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Slow Horses’ın altıncı sezonu yalnızca hikâyesiyle değil, yaratıcı ekibindeki değişimle de öne çıkıyor. İlk beş sezonda senarist ve yürütücü yapımcı olarak görev yapan Will Smith, projedeki aktif rolünü devretti.

Yeni sezonun uyarlama sürecini Gaby Chiappe üstlenirken, daha önce dizinin dördüncü sezonunda görev yapan Adam Randall bu kez tüm bölümlerin yönetmenliğini üstlenecek.

APPLE TV+’IN EN BAŞARILI YAPIMLARINDAN BİRİ

Eleştirmenlerden büyük övgü toplayan Slow Horses, MI5 bünyesinde gözden düşmüş ajanların gönderildiği Slough House birimini merkezine alıyor. Kariyerlerinde hata yapan veya başarısız operasyonlar nedeniyle geri plana itilen ajanlar, çoğu zaman kendilerini ülke güvenliğini tehdit eden olayların tam ortasında buluyor.

Dizinin başarısında, Gary Oldman’ın canlandırdığı Jackson Lamb karakterinin önemli payı bulunuyor. Sert tavırları, sıra dışı liderlik anlayışı ve keskin zekâsıyla öne çıkan karakter, yapımın en dikkat çekici unsurlarından biri hâline gelmiş durumda.

7. SEZON ONAYI ÇOKTAN GELDİ

Apple TV+, Slow Horses’ın geleceği konusunda da net bir mesaj verdi. Dizi, altıncı sezon yayınlanmadan önce yedinci sezon onayını almıştı. Yeni sezonun Mick Herron’ın Bad Actors romanından uyarlanması planlanıyor.

Bu gelişme, Slow Horses’ın platformun en istikrarlı ve uzun ömürlü yapımları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdığını gösteriyor.