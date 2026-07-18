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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasındaki üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik setlerle rakibine boyun eğdi.

FİNAL UMUDU SON MAÇA KALDI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 14.00'te İran ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu mücadeleyi kazanması halinde tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.