Avrupa Birliği üyesi Slovenya’da genel seçim heyecanı başladı. Ülke genelinde kurulan 3 binden fazla sandıkta seçmenler, 90 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere oy veriyor.

Seçmenler yerel saatle 07.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Kayıtlı 1 milyon 700 bini aşkın seçmen, oylarını saat 19.00’a kadar kullanabilecek. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 29 ayrı noktada oy verme işlemi gerçekleştiriliyor.

İLK SONUÇLAR AKŞAM SAATLERİNDE

Seçime ilişkin ilk sonuçların, Devlet Seçim Komisyonu tarafından saat 20.30’da açıklanması bekleniyor. Komisyon yetkilileri, gece saatlerine kadar oyların büyük bölümünün sayılmasını hedefliyor.

Slovenya’da genel seçimler orantılı temsil sistemiyle yapılıyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor. Ayrıca İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile meclisteki toplam üye sayısı 90’a ulaşıyor.

SON SEÇİM 2022’DE YAPILMIŞTI

Ülkede son genel seçim 2022 yılında gerçekleştirilmişti. Yeni seçim sonuçlarının, Slovenya’nın iç politikası kadar Avrupa Birliği içindeki dengeler açısından da belirleyici olması bekleniyor.