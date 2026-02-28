Avrupa kıtasındaki şehir merkezlerinde bulunan tek tam olimpik yüksek irtifa yüzme havuzu olan Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu, 2017’den beri sporcuları ağırlamaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alan kentteki bu tesis, bugüne dek binlerce yerli ve yabancı yüzücüyü misafir etti.

Yüksek irtifa sayesinde sporcuların dayanıklılık kapasitelerini artırarak büyük yarışmalara hazırlanmalarına önemli katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Erzurum’a gelen Slovenya Genç ve A Milli Yüzme Takımları, 10-16 Ağustos tarihlerinde Paris’te yapılacak Avrupa Şampiyonası için yoğun tempoda çalışıyor.

HEDEF PARİS’TEKİ AVRUPA ŞAMPİYONASI

Slovenya Yüzme Milli Takım Antrenörü Tea Kosnjek, yaptığı açıklamada ilk kez Erzurum’da bulunduğunu belirtti.

Kent hakkında daha önceden olumlu bilgiler aldıklarını anlatan Kosnjek, “Burayı tercih etmemizin nedeni, daha önce gelen sporcularımızdan tesisler, yemekler ve oteller hakkında çok güzel geri bildirimler almış olmamız. Her şey gerçekten kaliteli ve memnuniyet verici.” dedi.

Yüksek rakımın da seçimde etkili olduğunu vurgulayan Kosnjek, “Rakım 2000 metre civarında olduğu için ideal bir seviye.

Takım aslında beş yıl önce de buradaydı, ben ise birkaç gün önce katıldım. Yeni mekanları keşfetmek hoşumuza gidiyor.

Burası bizim için taze bir deneyim ve her şey çok iyi gidiyor.” diye konuştu.Antrenmanların olumlu geçtiğini kaydeden Kosnjek, “12 sporcumuzla Genç ve A milli takım olarak buradayız.

Kondisyon, masaj ve antrenman sorumluluğunu üstleniyorum. Yakın zamanda yarışma yok, bu yüzden tamamen yüksek irtifa antrenman kampı yapıyoruz. Asıl odak noktamız yazın düzenlenecek Avrupa Şampiyonası.” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK İRTİFADA ÇALIŞMAK GERÇEKTEN ÇOK ZORLAYICI”

24 yaşındaki Sloven milli yüzücü Katja Fain, iki kez olimpiyatlara katıldığını belirterek sözlerine başladı: “Şu anda milli takımla birlikte kamp dönemindeyiz. Buraya üçüncü gelişim. Antrenmanlarımız çok verimli geçiyor, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hedefim yazın Paris’te yapılacak Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak. Yüksek irtifada antrenman yapmak evdeki çalışmalarımıza kıyasla gerçekten çok daha zorlayıcı ama sonuçları çok daha iyi oluyor.”