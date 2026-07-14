Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.
Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, son hazırlık karşılaşmasında Spartak Trnava karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda kalesinde üç gol gören siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda farkı bire indirse de yenilgiyi önleyemedi.Furkan Çelik
Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip sahaya Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
İLK YARI EV SAHİBİNİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ
Karşılaşmada perdeyi 13. dakikada İlhan Fakılı açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Spartak Trnava ise 37. dakikada Philip Azango ile eşitliği sağladı. Slovak ekibi, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun attığı gollerle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.
DJALO'NUN GOLÜ YETMEDİ
İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle mücadeleye devam etti. Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna girerken, ilerleyen dakikalarda Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Devrim Şahin de forma şansı buldu.
Siyah-beyazlı ekip, 78. dakikada savunmadan atağa çıkan Tiago Djalo'nun golüyle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sezon öncesindeki son hazırlık maçını 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.