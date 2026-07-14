Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu

DJALO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle mücadeleye devam etti. Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna girerken, ilerleyen dakikalarda Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Devrim Şahin de forma şansı buldu.