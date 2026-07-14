Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu

Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, son hazırlık karşılaşmasında Spartak Trnava karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda kalesinde üç gol gören siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda farkı bire indirse de yenilgiyi önleyemedi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 1

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı altıncı ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 2

Anton Malatinsky Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip sahaya Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 3

İLK YARI EV SAHİBİNİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ

Karşılaşmada perdeyi 13. dakikada İlhan Fakılı açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 4

Spartak Trnava ise 37. dakikada Philip Azango ile eşitliği sağladı. Slovak ekibi, 45. dakikada Lorent Mehmeti ve 45+2. dakikada Filip Trello'nun attığı gollerle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 5

DJALO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle mücadeleye devam etti. Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin yerine Ahmet Sami Bircan oyuna girerken, ilerleyen dakikalarda Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Devrim Şahin de forma şansı buldu.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 6

Siyah-beyazlı ekip, 78. dakikada savunmadan atağa çıkan Tiago Djalo'nun golüyle farkı bire indirdi.

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Slovakya'da 5 gollü maç: Beşiktaş son provasında mağlup oldu - Resim: 7

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sezon öncesindeki son hazırlık maçını 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.

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