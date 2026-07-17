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2026 FIFA Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA’nın açıklamasına göre Arjantin ile İspanya arasında oynanacak dev finalde Sloven hakem Slavko Vincic görev yapacak.

TARİHE GEÇECEK

46 yaşındaki Vincic, Dünya Kupası finali yöneten ilk Sloven hakem olacak. Ayrıca turnuva tarihinde final yöneten 23. hakem olarak kayıtlara geçecek.

“BÜYÜK BİR ONUR”

Görevlendirildiğini FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina’dan öğrendiğini belirten Vincic, bu kararın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Sloven hakem yaptığı açıklamada, “İlk başta şok oldum, ardından büyük bir mutluluk yaşadım. Dünya Kupası finali yönetmek bir hakem için hayal” dedi.

FİNALİN TARİHİ VE EKİBİ

19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak finalde Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakem ise Ürdün’den Adham Makhadmeh olacak.

TECRÜBELİ İSİM

Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde görev alan Vincic, EURO 2024’te de önemli maçlar yönetti. Sloven hakem ayrıca Süper Lig’de Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

Bu atama ile birlikte Dünya Kupası finalinde görev alacak hakemler listesine yeni bir isim daha eklenmiş oldu.

Slavko Vincic, Dünya Kupası finalini yöneteceğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.