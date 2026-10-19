UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Slavia Prag'da Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky, kritik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çek teknik adam, Fenerbahçe'nin kadro kalitesini değerlendirdi.

'BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ, HATA YAPMAMALIYIZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanmanın zorluğuna değinen Jindrich Trpisovsky, "Avrupa maçları her zaman zordur. Turnuva çok uzun sürekli aynı konuları konuşuyoruz. Her ne kadar kafaya takmasak bile kafamızdan gitmiyor. Her gelecek maç yeni maça odaklanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe büyük fırsatlara sahip olabiliyor. Türk futbolunun piyasası yukarı gitmiş. Her zaman önemli olan şey sahadaki performanstır, maliyet değil. Futbolun en güzel noktası kim daha hazırlıklı gelirse; hem takım hem oyuncunun performansı önemlidir. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe karşısında her şeye odaklanmamız gerekiyor. Bir oyuncu bile takım dışına kalsa etkilenebilir. Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız. Yarın hata yapmamalıyız" dedi.

ROMELU LUKAKU UYARISI: '1 SANTİMETRE SAHA BIRAKMAMALISINIZ'

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku hakkında da konuşan Trpisovsky, yıldız futbolcunun fiziksel gücüne dikkat çekti.

Lukaku'yu daha önce tanıdığını belirten Çek teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu. Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız"

'FENERBAHÇE, KARŞILAŞTIĞIMIZ EN GÜÇLÜ TAKIM OLABİLİR'

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı dördüncü maçına çıkmaya hazırlanan Trpisovsky, sarı-lacivertlilerin geçmiş yıllara göre değişimini de değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun daha önce karşılaştıkları takımlardan daha güçlü olabileceğini söyleyen Trpisovsky, "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim. Bu tür ambiyansı yaşamak için dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" sözleriyle İstanbul'daki atmosferi yaşamak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.