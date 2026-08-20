Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek?

Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek?

Sky Sports'un süper bilgisayarı 2026/27 Premier Lig sezonu için tahminini açıkladı. Şampiyonluk, ilk 4 ve küme düşme ihtimallerinin hesaplandığı listede 20 takımın sezon sonundaki muhtemel sıralaması ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için yapılan sıralama tahmini dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 1

1. ARSENAL

1 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 2

2. MANCHESTER CITY

2 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 3

3. LIVERPOOL

3 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 4

4. MANCHESTER UNITED

4 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 5

5. CHELSEA

5 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 6

6. TOTTENHAM

6 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 7

7. ASTON VILLA

7 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 8

8. EVERTON

8 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 9

9. BRIGHTON

9 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 10

10. BRENTFORD

10 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 11

11. BOURNEMOUTH

11 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 12

12. FULHAM

12 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 13

13. NEWCASTLE UNITED

13 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 14

14. LEEDS UNITED

14 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 15

15. SUNDERLAND

15 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 16

16. CRYSTAL PALACE

16 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 17

17. NOTTINGHAM FOREST

17 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 18

18. COVENTRY CITY

18 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 19

18. IPSWICH TOWN

19 20
Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek? - Resim: 20

20. HULL CITY

20 20
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