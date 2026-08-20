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Sky Sports'un Premier Lig tahmini: Acun'un takımı Hull City kaçıncı bitirecek?
Sky Sports'un süper bilgisayarı 2026/27 Premier Lig sezonu için tahminini açıkladı. Şampiyonluk, ilk 4 ve küme düşme ihtimallerinin hesaplandığı listede 20 takımın sezon sonundaki muhtemel sıralaması ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City için yapılan sıralama tahmini dikkat çekti.Furkan Çelik
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1 20
2. MANCHESTER CITY
2 20
3. LIVERPOOL
3 20
4. MANCHESTER UNITED
4 20
5. CHELSEA
5 20
6. TOTTENHAM
6 20
7. ASTON VILLA
7 20
8. EVERTON
8 20
9. BRIGHTON
9 20
10. BRENTFORD
10 20
11. BOURNEMOUTH
11 20
12. FULHAM
12 20
13. NEWCASTLE UNITED
13 20
14. LEEDS UNITED
14 20
15. SUNDERLAND
15 20
16. CRYSTAL PALACE
16 20
17. NOTTINGHAM FOREST
17 20
18. COVENTRY CITY
18 20
18. IPSWICH TOWN
19 20
20. HULL CITY
20 20