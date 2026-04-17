Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı. Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rizespor karşısında alınan beraberliğin gelecek haftaki derbiyi nasıl etkileyeceği sorusuna yanıt veren Skriniar, “Bilemiyorum” dedi.

Skriniar, “Böylesine bir sonun ardından konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok.” ifadelerini kullandı.