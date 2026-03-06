Fenerbahçe'nin savunma hattındaki kilit isimlerinden Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönüş için gün sayıyor. Slovak futbolcu, son dönemde takımını motive etmekle yetinse de, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alma ihtimalinin yüksek olması, kulüp çevresinde heyecan yarattı.

Sakatlık Süreci ve Takıma KatkısıMilan Skriniar, Şubat ayında yaşadığı adduktör kas yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında takım otobüsüyle deplasmana giderek arkadaşlarını motive etti. Deneyimli stoper, oyuna dahil olmasa da, kenardan verdiği destekle Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetinde moral kaynağı oldu. Kulüp yetkilileri, Skriniar'ın rehabilitasyon programının başarılı geçtiğini ve fiziksel kondisyonunun hızla toparlandığını vurguladı. Slovak futbolcunun, Nisan ayı başında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Skriniar, Fenerbahçe'ye 2025 yılında PSG'den kiralık olarak katılmış, ardından kalıcı transferle sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmişti. Savunma organizasyonundaki liderliğiyle tanınan 31 yaşındaki oyuncu, takımın kaptanlık görevini de üstlenerek genç futbolculara örnek oldu. Sakatlık öncesi gösterdiği performans, Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu güçlendirmişti.

DERBİ ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, 5 Nisan'da Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor. Skriniar'ın yüzde 90 ihtimalle sahada olması, sarı-lacivertlilerin savunma stratejisini olumlu etkileyecek. Teknik ekip, Slovak stoperin dönüşünü, rakibin hücum gücüne karşı bir kalkan olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe, şu ana kadar ligde istikrarlı bir grafik çizdi. Skriniar'ın yokluğunda alternatif savunmacılar devreye girse de, onun deneyimi ve hava hakimiyeti takıma ayrı bir boyut katıyor. Kulüp doktorları, son kontrollerde olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, oyuncunun derbiye yetişme olasılığını yüksek tuttu.

SEZON İSTATİSTİKLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bu sezon 35 maça çıkan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik katkıyla skora da etki etti. Slovak stoper, özellikle set parçalarında etkili olurken, savunma hattındaki organizasyonuyla Fenerbahçe'nin en az gol yiyen takımlar arasında yer almasına yardımcı oldu. Uluslararası kariyerinde Inter ve PSG gibi kulüplerde başarılar elde eden Skriniar, Fenerbahçe'de de şampiyonluk hedefine odaklanmış durumda.