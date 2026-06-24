Çek otomobil üreticisi Skoda, bugüne kadar geliştirdiği en büyük model olan tamamen elektrikli Peaq'ı tanıttı.
Skoda'nın elektrikli devi tanıtıldı: İşte Peaq'ın fiyatı ve özellikleri
Skoda, şimdiye kadarki en büyük modeli olan tamamen elektrikli Peaq'ı tanıttı. Yedi kişilik yaşam alanı, 640 kilometreye ulaşan menzili ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken model, markanın yeni amiral gemisi olacak. İşte fiyatı ve özellikleri...Kaynak: Diğer
Donanım Haber'in haberine göre, yaklaşık 4,9 metre uzunluğundaki yeni SUV, geniş yaşam alanı, yüksek menzil değerleri ve gelişmiş teknolojileriyle markanın elektrikli ürün gamının yeni amiral gemisi olarak konumlandırılıyor.
SKODA TARİHİNİN EN BÜYÜK MODELİ
Skoda Peaq, 4.874 mm uzunluğa ve 2.965 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler, modeli markanın popüler SUV'u Kodiaq'tan sırasıyla 116 mm ve 124 mm daha büyük hale getiriyor. Büyük boyutlarına rağmen 0,249 Cd'lik düşük sürtünme katsayısına sahip olan araç, aerodinamik verimliliğiyle de dikkat çekiyor.
Dış tasarımda opsiyonel Matrix LED farlar, "T" şeklindeki aydınlatma imzası ve markanın tarihinde ilk kez kullanılan gövdeye entegre kapı kolları öne çıkıyor. Ayrıca ışık geçirgenliği ayarlanabilen 2,1 metrekarelik panoramik cam tavan da modelin dikkat çeken donanımları arasında yer alıyor.
ÜÇ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ
Yeni Peaq, üç farklı motor ve batarya kombinasyonuyla satışa sunulacak. Giriş seviyesindeki versiyon, 63 kWh batarya ve arkadan itişli güç aktarma sistemiyle 204 beygir güç üretirken 450 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Uzun menzilli arkadan itişli versiyonda ise 91 kWh kapasiteli batarya bulunuyor. Bu model 286 beygir güç üretirken, 640 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
Serinin zirvesinde yer alan dört tekerlekten çekişli versiyon da 91 kWh bataryaya sahip. Toplam 299 beygir güç üreten model, 610 kilometre menzil sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 6,7 saniyede tamamlıyor. Tüm versiyonlar 2.000 kilograma kadar çekme kapasitesiyle geliyor.
Peaq'ta ayrıca tek pedal sürüş modu (One-Pedal Driving) ve harici cihazlara enerji aktarımı sağlayan V2L teknolojisi de bulunuyor. İlginç teknik detaylardan biri ise ön aks üzerinde disk frenler kullanılırken arka tarafta kampana frenlerin tercih edilmesi.
YEDİ KİŞİLİK YAŞAM ALANI
Üç sıra koltuk düzenine sahip olan Peaq, yedi kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Beş koltuklu kullanımda ise 935 litrelik bagaj hacmi sunuyor.
Kabin içerisinde 13,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar, açılabilir ayak desteği ve katlanabilir masalar gibi konfor odaklı ekipmanlar yer alıyor.
Skoda'nın "Simply Clever" olarak adlandırdığı pratik çözümler de bu modelde kendine yer buluyor. Silecek kollarına entegre edilen cam yıkama sistemi sayesinde sıvı tüketiminin yaklaşık yüzde 50 azaltıldığı belirtilirken, ön camın yolcu tarafında markanın ilk ürünü olan Slavia bisikletlerine gönderme yapan üç bisikletçi figürü de gizli bir detay olarak sunuluyor.
GÜVENLİK VE FİYAT
Skoda Peaq, standart olarak 10 hava yastığı ve yeni nesil sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Opsiyonel Travel Assist 3.0 paketi ise daha gelişmiş yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.
Sürdürülebilirlik tarafında da iddialı olan modelde 50 kilogramın üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığı belirtiliyor. Bu değer, markanın bugüne kadarki en yüksek oranı olarak öne çıkıyor. Daha sportif bir görünüm isteyen kullanıcılar için siyah dış detaylar ve özel iç mekan tasarımıyla hazırlanan Sportline versiyonu da sunulacak.
Peaq'ın Almanya'daki başlangıç fiyatı 49 bin 900 euro olarak açıklandı. Orta donanım seviyesi 57 bin 900 eurodan, en üst versiyon ise 60 bin 400 eurodan satışa sunulacak. Sportline paketli modellerin fiyatları ise 54 bin 800 euro ile 65 bin 300 euro arasında değişiyor.