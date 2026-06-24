Skoda'nın elektrikli devi tanıtıldı: İşte Peaq'ın fiyatı ve özellikleri

YEDİ KİŞİLİK YAŞAM ALANI

Üç sıra koltuk düzenine sahip olan Peaq, yedi kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Beş koltuklu kullanımda ise 935 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Kabin içerisinde 13,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı, havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu koltuklar, açılabilir ayak desteği ve katlanabilir masalar gibi konfor odaklı ekipmanlar yer alıyor.