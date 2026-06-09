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Skoda, küresel elektrikli mobilite stratejisinde önemli bir milat niteliği taşıyan yeni elektrikli modeli Epiq'in seri üretim bantlarını devreye aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, günlük kullanım ihtiyaçları ve şehir içi dinamikler göz önünde bulundurularak tasarlanan kompakt SUV, elektrikli araçların geniş kitlelere yayılması sürecinde öncü bir rol üstlenecek.

YENİ PLATFORM VE TASARIM DİLİNİN İLK TEMSİLCİSİ

Skoda Epiq, Çek otomotiv üreticisinin teknolojik ve tasarımsal dönüşümünü yansıtan çok sayıda "ilk" unsuru bünyesinde barındırıyor:

Yeni Altyapı: Araç, Volkswagen Grubu’nun yeni geliştirdiği MEB+ platformu üzerinde yükselen ilk Skoda modeli olma unvanına sahip.

Modern Solid Tasarım: Epiq, markanın yeni dönem görsel kimliğini oluşturan "Modern Solid" tasarım felsefesinin tam anlamıyla uygulandığı ilk otomobil olarak yollara çıkıyor.

Genişleyen Elektrikli Ailesi: Epiq, markanın mevcut başarılı elektrikli modelleri Enyaq ve Elroq'un yanına konumlanırken; yakın dönemde tanıtılması planlanan bir diğer elektrikli SUV modeli Peaq ile birlikte markanın pazar payını artırmayı hedefliyor.

440 KİLOMETREYE VARAN MENZİL VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Kompakt boyutlarına rağmen üst segment araçların konfor ve güvenlik donanımlarını sunan Skoda Epiq, teknik kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor. Sürüş destek sistemleriyle donatılan araç, 85 kW ile 155 kW arasında değişen farklı motor gücü seçenekleri ve batarya alternatifleriyle tüketiciye sunulacak. Gelişmiş batarya teknolojisi sayesinde Epiq, tek bir şarjla 440 kilometreye kadar sürüş menzili sunarak hem şehir içi günlük ulaşıma hem de uzun mesafeli seyahatlere cevap verebilecek.

HER 54,6 SANİYEDE BİR ARAÇ BANTTAN İNİYOR

Epiq’in üretimi, İspanya’nın Pamplona kenti yakınlarında yer alan ve Volkswagen Grubu'nun en verimli tesislerinden biri olan Volkswagen Navarra fabrikasında gerçekleştiriliyor. Tesisin üretim gücüne dair öne çıkan veriler ise şu şekilde:

İstihdam ve Kapasite: Yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı dev fabrika, günlük 1400 adedin üzerinde araç üretebilme kapasitesine sahip.

Esnek Üretim Hattı: İçten yanmalı (fosil yakıtlı) motorlar ile tamamen elektrikli motorlara sahip araçlar aynı üretim bandını paylaşabiliyor. Gelişmiş otomasyon sayesinde fabrikada her 54,6 saniyede bir yeni araç banttan indiriliyor.

Skoda, Epiq modelinin üretimini İspanya'ya kaydırarak Çekya’daki ana fabrikalarında diğer modelleri için ek kapasite yaratmayı ve Avrupa genelinde hızla artan elektrikli araç talebine çok daha esnek ve hızlı yanıt vermeyi planlıyor.