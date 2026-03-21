Türkiye’nin gündemini sarsan sahte diploma olaylarının bir benzerinin, uluslararası seyahat belgelerinde de yaşandığı gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, organize bir şebeke pasaportlar üzerinden kurduğu düzenekle illegal faaliyetlerine devam ediyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütlenen uluslararası bir şebeke, aralarında ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu onlarca ülkenin pasaportunu sahte olarak üreterek satışa sundu.

Şebeke üyeleri, 500 ila 900 dolar arasında değişen fiyatlarla sattıkları pasaportların sınır kapılarındaki elektronik okuyuculardan sorunsuz geçtiğini öne sürüyor.

Son dönemde mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurulan kapalı gruplar ve hesaplar aracılığıyla faaliyet gösteren sahte evrak şebekelerine bir yenisi eklendi.

PASAPORTLA SINIRLI DEĞİL

T24’ten Mehmet Duran Boztepe’nin haberine göre şebeke üyeleri kendilerine ulaşan "müşterilerle" şifreli şekilde iletişim kurdu. İddiaya göre dünya genelindeki hemen her ülkeye ait pasaport ve kimliği kopyalayabiliyorlar.

Şebekenin faaliyetleri sadece pasaportla sınırlı değil. Potansiyel alıcılara sunulan hizmetler arasında sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri de var. Özellikle ehliyet satışlarında, "sınavsız ehliyet" vaadiyle usulsüzlük yapıldığı görülüyor.

Yasa dışı organizasyonun inandırıcılığını artırmak ve müşterilere güven vermek için kullandığı yöntemler de dikkat çekiyor. Şebekenin iletişim adresi olarak gösterdiği yerin, aktif faaliyet yürüten bir sürücü kursu olduğu tespit edildi.

VİZESİZ ÜLKELERE AİT PASAPORTLAR SATILIYOR

Şebekenin potansiyel alıcılara sunduğu geniş kapsamlı fiyat listesi, sahteciliğin boyutlarını gözler önüne seriyor. Özellikle vizesiz seyahat imkanı geniş olan gelişmiş ülkelere ait pasaportların listede en yüksek meblağlarla yer aldığı görülüyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportları da benzer tavan fiyatlarla satışa sunulurken, Türkiye'ye ait normal (bordo), hususi (yeşil) ve diplomatik pasaportların ise 600 ila 700 dolar karşılığında üretildiği öne sürülüyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERİ KULLANMIYORLAR

Şebeke, operasyonel güvenliğini sağlamak amacıyla geleneksel bankacılık sistemini tamamen devre dışı bırakmış durumda. Müşterilere iletilen kesin satış şartlarında, ödemelerin yalnızca dijital varlıklar üzerinden kabul edildiği belirtiliyor.