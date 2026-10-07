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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası’nın Pancar Alım Kampanyası açılış töreninde adeta ateş püskürdü. Bölgenin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan 92 yıllık dev tesise yönelik engelleme girişimlerini ifşa eden Akay, "İki zabıta gönderip fabrikaya kilit vurmaya çalışanlar var" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"ZABITA GÖNDERİP MÜHÜR VURMAYA KALKTILAR"

Turhal'da yaşanan engellemelere sert tepki gösteren Hüseyin Akay, fabrikanın üretime ve bölge ekonomisine sunduğu katkıyı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Buranın kapanacağını görselerdi biz bu kadar yatırımı yapar mıydık? Bazen bizi kızdıranlar var. Gelip buraya iki tane zabıta gönderip fabrikanın binasına kilit vurmaya, mühür vurmaya kalkanlar var. Bunları bilin, bunlar Turhal'da. Bu bölgenin en büyük kuruluşuna iki tane zabıta gönderip binasına kilit vurmaya çalışanlar var."

DUVAR TARTIŞMASININ PERDE ARKASI: "ASIL BİZ ALACAKLIYIZ!"

Akay, bahçe duvarı ve anıt ağaçlar üzerinden yürütülen tartışmaların ardındaki arazi uyuşmazlığının detaylarını da paylaşarak belediye yönetimine rest çekti:

"Bakın bu fabrika 92 senedir burada faaliyet yürütüyor. Fabrikanın girişinde anıt ağaçlar var. O ağaçlar sınırın içerisinde kalacak şekilde fabrika duvarı çekilmiş. Şimdi o duvarı sorun ediyorlar. Neymiş, duvar ağaçların dışında değil içinde olacakmış. Duvarı değiştirerek bizden almak istedikleri alan toplam 2 bin 900 metrekare. Bizim ise belediyeden almamız gereken alan 12 bin 500 metrekare. Yani neredeyse 9 bin 500 metrekare biz alacaklıyız."



Akay'ın bu sert çıkışının ardından Turhal'daki yerel yönetim ile fabrika yönetimi arasındaki gerilimin nasıl bir boyuta taşınacağı merak konusu oldu.