DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM’de yaptığı konuşmada, trafik düzenlemeleri kapsamında plaka ihlallerine ilişkin öngörülen para cezalarına tepki gösterdi.

Şahin, bir plaka ihlali nedeniyle vatandaşlardan aylarca çalışarak dahi kazanamayacakları tutarların talep edildiğini belirterek, asgari ücretin 28 bin lira olduğunu, buna rağmen cezanın bunun 10 katına kadar çıkarılmasının vicdanla bağdaşmadığını ifade etti.

"SİZLER BU PARAYI ÇOK KOLAY KAZANIYOR OLABİLİRSİNİZ"

Vatandaşların geçim koşullarına dikkat çeken Şahin, “Bir asgari ücretlinin hiçbir ihtiyacını karşılamadan maaşını biriktirmesi halinde dahi ancak 10 ayda bu paraya ulaşabileceğini” dile getirdi. Şahin, “Allah için elinizi hiç vicdanınıza koymuyor musunuz? Başınızı yastığa koyduğunuzda hiç mi düşünmüyorsunuz bu paranın nasıl ödeneceğini? Sizler bu parayı çok kolay kazanıyor olabilirsiniz” sözleriyle iktidara seslendi.

“OLUMLU DÜZENLEMELERE DESTEK VERECEĞİZ”

Trafikte yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ve bu konuda olumlu maddelere destek vereceklerini belirten Şahin, ancak ceza miktarlarının makul ve adil olması gerektiğini vurguladı. Şahin, bir plaka cezasının 3 bin 809 liradan 280 bin liraya çıkarılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

“HUKUKTA CEZA FİİLLE ORANTILI OLUR”

Hukukun temel ilkelerinden birinin cezada orantılılık olduğunu hatırlatan Şahin, “Ceza fiille orantılı olur. Burada bu bağı gören varsa söylesin. Cezada orantılılık ilkesi nerede?” ifadelerini kullandı. Mevcut düzenlemenin hakkaniyet, vicdan ve adalet duygusuyla örtüşmediğini savundu.

“ANKARA'DA PLAKALAR ÇOĞU ZAMAN KİRDEN OKUNMUYOR”

Şehirlerin altyapı ve yol koşullarına da değinen Şahin, özellikle başkent Ankara’da yağışlı havalarda plakaların çamur ve kir nedeniyle okunamaz hale geldiğini belirtti. “Çoğumuzun plakaları kirden ve çamurdan okunamıyor” diyen Şahin, bu koşullarda cezaların bu denli artırılmasının vatandaşı mağdur ettiğini ifade etti.

“BU DÜZENLEME ADİL DEĞİL”

Şahin, iktidarın sayısal çoğunluğuna dayanarak orantısız cezai yaptırımlar getirdiğini öne sürerek, “Vatandaş bu yükü çekmek zorunda bırakılıyor. Böyle bir orantısızlık olmaz. Bu yaptığınız ne hakkaniyete, ne vicdana ne de adalete uygun bir düzenlemedir” değerlendirmesinde bulundu.