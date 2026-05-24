Epey zamandır güzel günler yaşamıyoruz çocuklar!

Aydınlık günler yaşamıyoruz.

Umudu kaybettiğimiz için size umut veremeyeceğiz.

*

Her kargaşa ülkemin bir yerinde bir araz bırakıyor.

İtibarı zedeliyor…

Ekonomiye darbe vuruyor…

Kardeşliğimizi olumsuz etkiliyor…

Yaralarımızı depreştiriyor. O nedenle güzel günler yaşamıyoruz çocuklar!

Sanırım böyle giderse size güzel ve aydınlık günler bırakılamayacak!

*

Bir süre önce söylenilenlerin ve yapılanların, bir süre sonra nasıl da tersinin söylendiğini ve yapıldığını size nasıl anlatabilirim bilemiyorum.

Bugünlerde tezatlıkları o kadar çok yaşıyor o kadar çok rastlaşıyoruz ki “Pes doğrusu!” diyor, inanasımız gelmiyor!

*

Bu tezatlıklar çokça yazıldı, çokça çizildi de bana mısın denilmedi?

Nasıl oldu da bugün bu hallere gelindi?

Nasıl oldu da bugünün büyükleri siz çocukların yarınlarını bozuk para gibi harcayıverdik?

Harcayıverdik de bunu size nasıl anlatacağımı, durumu nasıl özetleyeceğimi tam olarak bilemiyorum.

Bildiğim, önceleri hiçbir şey doğru söylenilmediği idi.

Söylenen doğrular da değiştirildi. Değiştirirlerken, öyle güzel kılıflar bulundu ki kimsenin de gıgı çıkmadı.

Dil bozuldu…

Sertleşti…

Hatta hakarete varır düzeye kadar bile çıktı biliyor musunuz?

İşte o nedenle size sevgiyi miras bırakamayacağız çocuklar!

İletişim için güzel bir dil bırakamayacağız!

Biz aramızda güveni sağlayamadığımız için o güveni de size bırakamayacağız.

Bunun sorumlusu da yine bugünün büyükleri…

Okumuşları…

Sözüm ona aydınları…

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışı, biliyor musunuz?

Başka da bir şey gelmiyor aklıma!

*

Bilmenizi isterim ki sevgili çocuklar, bizim dönemimizde ‘İyilik bulaşıcıdır’ şeklinde bir slogan çıkarttılar. Meğer bizim ülkemizde kötülük çok daha bulaşıcı imiş.

Şimdi aklıma ne geliyor biliyor musunuz?

“Kötülüğü koruma altına almak için böyle bir şey söylenmiş olabilir mi?” diye aklıma geliyor.

*

Belki saçmaladığımı düşünebilirsiniz, ama haksız kazanç…

Koltuk sevdası…

Bir türlü alt edilemeyen ego…

Kin ve nefret var. Biz onların hiçbirini iyi yöne çeviremedik.

Sonunda da bütün bunları hep birlikte size miras olarak bırakıyoruz bilesiniz!

*

İyilikten yana olanlar…

İyiliği bulaştırmak için çabalayanlar…

Koltuk sevdasını bir tarafa koyarak, gönül sevdasından yana tavır alanlar…

Kardeşlik diyenler…

Emek diyenler…

Emekli diyenler…

Tarım diyenler bir türlü kötülükle baş edemedi ne acı!

İnandıklarımız bile bize, ‘Kendilerine inanmamızın bedelini’ ödettiler.

*

Bu ülkenin kurucu partisinin genel başkanlığını yapmış olan bir Sayın Genel başkan, milletin kararıyla değil, mahkemenin kararıyla yeniden o koltuğa oturtuldu ve ne acıdır ki çok mutlu.

İnanın bana sevgili çocuklar, YSK bile dün mazbatasını verdilerini, bugün iptal ettiler ve niye iptal ettiler anlayamadım. Böyle olunca da size karşı o kadar mahcubum ki anlatamam?

Yaşanan beceriksizlikler için mahcubum!

Küçücük çıkarların peşine düşüldüğü için mahcubum!

Güvenin, adaletin ve hakkaniyetin artık bundan sonra hiç de eskisi gibi önem taşımayacakmış gibi haller içine soktuğumuz için mahcubum.

*

Anlayacağınız sevgili çocuklar, biz size güzel günler bırakamayacağız, affedin bizi!