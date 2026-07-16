Siz ister kabul edin, ister etmeyin!

Sayın Milli Eğitim Bakanı, ‘Kurtuluş Savaşı’mızla ilgili “Neyden kurtuluyoruz?” dememeliydi!

Sayın Bakan, bu sözüyle “Neyden kurtulduğumuzu bilmiyor” olamaz.

Elbette biliyordur ya, ‘Kurtuluş Savaşı’ gerçeğini söylemekten imtina mı ediyor ?

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Hem bir asır sonrasında bu sözler de nereden çıkıyor anlaşılır gibi değil.

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Yoksa bir Milli Eğitim Bakanı ‘Neyden kurtuluyoruz’ diyerek, millet olarak topyekûn verilen Kurtuluş Savaşı’mızı -ki içimizde o günlerde o savaşa karşı çıkanlar da vardı elbette- gözardı ederek, yok saymak istemesi, olacak şey değil!

Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı, kendi ülkesinin kuruluş öncesinde girdiği savaşlardan galip gelerek varoluşunu ilan etmesi için ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla, başarıyla sonuçlanmış o büyük savaşı nasıl yok sayabilir?

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“Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı.” demiş Sayın Bakan.

Doğru demiş!

Evet, sahiden de koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu vardı ya, 1900’lü yılların ilk 20 yıllarında o imparatorluk, sahiden de hâlâ koskoca bir imparatorluk muydu?

Yoksa o yıllarda var olan Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, bir anlamda İngilizler tarafından işgal edilmemiş miydi?

Anadolu, itilaf devletleri tarafından paylaşılmamış mıydı?

Osmanlı İmparatorluğu Anadolu ve Trakya’ya sıkıştırılıp kalmış olduğu halde o Kanuniler, Fatihler dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu muydu o günkü Osmanlı İmparatorluğu?

O günkü Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı da İngilizlerin dediğini yapmak zorunda bırakılmamış mıydı?

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Ve bir Osmanlı Subayı olan Mustafa Kemal, Son Padişah Vahdettin tarafından Anadolu’daki -sözüm ona- çete isyanı bastırmak üzere Anadolu’ya gönderilmemiş miydi?

Yoksa niye gönderilmişti?

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İngilizlerin abartı bir şekilde Anadolu’da İtilaf Devletlerine karşı ayaklanmalar olduğunu ileri sürmesiyle gönderilen o Mustafa Kemal’e, Anadolu insanının ve yine Osmanlı paşalarının inanmasıyla etrafında birleşmesi sonrasında verilen işte o topyekûn savaş, bir var oluş savaşı, yani diğer adıyla ‘Kurtuluş Savaşı’ değildi de neydi, söyler misiniz Sayın Bakan?

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Savaş sözcüğünün yanında Millî Mücadele biraz daha hafif kalan bir ifade olduğu için mi yoksa o topyekûn verilen mücadele basite indirgenmek istiyor?

Hem o savaşlarda binlerce insanımız şehit olmadı mı?

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Sayın Bakan, keşke bunlara kafa yoracağınıza, ilkokuldan başlayarak üniversitelerimize kadar, oraların her bir kademesinde verilen ilmi, bilimi kısacası eğitimi…

Yetiştirilen öğrencileri…

Ortaya çıkartılmak istenen insan kalitesini daha yukarılara çekebilme savaşımını bir asır sonra da olsa siz de vermiş olsaydınız keşke!

Hepimiz bugün, o günlerde verilen savaşın kime karşı verildiği, neyden kurtulunduğu belli olan o savaşı veren insanların, bize emanet ettiği bu topraklarda yaşıyoruz.

Bizim görevimiz her ne işi yapıyor olursak olalım en iyisini…

En ahlaklısını…

En samimisin

Ve en doğrusunu yaşadığımız ülkeye göstereceğimiz en sadakatimizi ortaya koymak zorundayız.

Boş işlerle uğraşmaya bu ülkenin bir bakanının ne vakti ne de derdi olmalı diyorum.

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Bakınız Sayın Bakan; sizin yok saydığınıza görmezden geldiğinize, AKP’nin Ankara Milletvekili Sayın Yıldırım Tuğrul Türkeş:

“Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta” demiş?

Ve o imtihanı da o Türk, Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başarıyla vermişlerdir.

Siz ister kabul edin, ister etmeyin!