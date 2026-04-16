Fransa'da, siyonizm karşıtlığının suç sayılmasını hedefleyen ve kamuoyunda "Yadan Yasası" adıyla anılan yasa tasarısına karşı dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. La Courneuve Belediye Başkanı, söz konusu tasarıya tepki göstermek amacıyla belediye binasına Filistin bayrağı astı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili Courneuve Belediye Başkanı Aly Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, tartışmalı yasanın Ulusal Mecliste ele alınmaya başlandığı sırada belediye binasına Filistin bayrağı astıklarını bildirdi.

Fransa’nın Ile-de-France bölgesinde bulunan Seine-Saint-Denis vilayetine bağlı Courneuve Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu "sembolik" kararın ifade özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı alındığı belirtildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Fransa'da tasarıya karşı imza kampanyası başlatılmış, Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonu 700 bini aşkın kişinin desteğini alan kampanyanın kapatılmasına karar vererek tasarının Meclis Genel Kurulu’nda tartışmaya açılmasını reddetmişti.

Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan ve mecliste ele alınmaya başlanan "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, Filistin destekçilerini ve İsrail hükümetini eleştirenleri hedef aldığı gerekçesiyle muhalefet ve öğrencilerin tepkisini çekiyor.